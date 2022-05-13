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В Испании нашли роскошную недвижимость и компании 15 российских олигархов под санкциями

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Мадрид, Пятница 13 мая 2022 02:35
В Испании нашли роскошную недвижимость и компании 15 российских олигархов под санкциями Флаг Испании (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Испанские власти выявили активы, в том числе дома, компании и как минимум одну роскошную яхту, принадлежащие 15 российским олигархам, включенным в санкционный список ЕС. Полученная информация передана подразделению финансовой разведки страны и Министерству финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мариано Гарсия Фресно, глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов, заявил, что подразделение обнаружило серьезную активность по передаче принадлежащего им имущества близким родственникам. Всего выявлено около 15 человек из санкционного списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей.

Компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими роскошными домами, а также банковскими счетами и долями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.

Ранее мы сообщали, что Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами. Централизованный орган Испании по предупреждению отмывания денег также наложил арест на три яхты и арест 23 объектов недвижимости российских олигархов.

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