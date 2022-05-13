В Іспанії знайшли розкішну нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями
Іспанська влада виявила активи, в тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним в санкційний список ЄС. Отримана інформація передана підрозділу фінансової розвідки країни й Міністерству фінансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Маріано Гарсія Фресно, голова Відділу по запобіганню відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів, заявив, що підрозділ виявив серйозну активність з передачі належного їм майна близьким родичам. Всього виявлено близько 15 осіб з санкційного списку ЄС і ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їх сімей.
Компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, в тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками й частками в компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.
Раніше ми повідомляли, що Іспанія заморозила 12 рахунків, пов'язаних з російськими олігархами. Централізований орган Іспанії з попередження відмивання грошей також наклав арешт на три яхти і арешт 23 об'єктів нерухомості російських олігархів.
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