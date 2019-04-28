ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании начались досрочные парламентские выборы

Новости » Политика    28.04.2019 - 11:02
В Испании начались досрочные парламентские выборы
Фото: премьер-министр Педро Санчес (GettyImages)

Согласно данным опросов, по итогам досрочных выборов ни одна из партий не получит большинства

В Испании в воскресенье, 28 апреля, начались досрочные парламентские выборы, по результатам которых будет создано новое правительство. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что необходимость проведения досрочных выборов была продиктована политической нестабильностью - отсутствием поддержки в парламенте у действующего кабинета, сформированного в июне 2018 года Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Практически вся его деятельность была блокирована парламентской оппозицией.

Опросы общественного мнения в ходе предвыборной кампании зафиксировали размежевание политических сил и фрагментацию политического поля.

По данным социологов, ни одна из партий не получит в 350-местном парламенте абсолютного большинства в 176 мандатов, необходимых для формирования однопартийного правительства. А возможные партийные коалиции, судя по всему, едва ли приведут к стабильному правлению в течение предстоящего четырехлетия.

Отметим, телеканал 24 Horas сообщил, что председатель правительства Испании Педро Санчес проголосовал в воскресенье на досрочных всеобщих выборах.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, решил распустить парламент и объявил о проведении досрочных выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.

Небоскреб в Мадриде эвакуируют из-за угрозы взрыва В Испании арестовали главу военной разведки Венесуэлы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Испания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь