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В Іспанії почалися дострокові парламентські вибори

Новини » Політика    28.04.2019 - 11:02
В Іспанії почалися дострокові парламентські вибори
Фото: прем'єр-міністр Педро Санчес (GettyImages)

Згідно з даними опитувань, за підсумками дострокових виборів жодна з партій не отримає більшості

В Іспанії в неділю, 28 квітня, розпочалися дострокові парламентські вибори, за результатами яких буде створено новий уряд. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що необхідність проведення дострокових виборів була продиктована політичною нестабільністю відсутністю підтримки в парламенті у діючого кабінету, сформованого в червні 2018 року Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП). Практично вся його діяльність була блокована парламентською опозицією.

Опитування громадської думки в ході передвиборної кампанії зафіксували розмежування політичних сил і фрагментацію політичного поля.

За даними соціологів, жодна з партій не отримає 350-місцевому парламенті абсолютної більшості в 176 мандатів, необхідних для формування однопартійного уряду. А можливі партійні коаліції, судячи з усього, навряд чи призведуть до стабільному правлінню протягом майбутнього чотириріччя.

Відзначимо, телеканал 24 Horas повідомив, що голова уряду Іспанії Педро Санчес проголосував у неділю на дострокових загальних виборах.

Нагадаємо, премьер-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 15 лютого, вирішив розпустити парламент і оголосив про проведення дострокових виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.

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