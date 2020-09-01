В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 3 тысяч человек

Фото: пожар на юго-западе Испании (twitter.com/mavazquezb)

На юго-западе Испании произошли массовые лесные пожары. Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек.

Об этом сообщает RTVE.

Возгорание произошло еще 27 августа на юге Андалусии в 120 километрах к северо-западу от города Севилья. Пожар распространился на площади порядка 10 тысяч гектаров.

Власти не могут справиться с огнем, этому мешает сильный ветер.

По словам сотрудника Управления лесных пожаров Андалусии Хуана Санчеса, пока не известно, когда спасатели смогут справиться с огнем.

"Очень трудно сказать, когда лесной пожар будет под контролем. Природные условия не на нашей стороне", - отметил он.

На месте работают шестнадцать пожарных вертолетов и восемь самолетов, которые сбрасывают воду на пылающий лет, также на тушении пожара заняты более полтысячи спасателей.

На данный момент известно, что из 3150 человек, которые были эвакуированы почти 1500 человек смогли вернуться в свои дома.

Duele ver como se queman tantas hectáreas d naturaleza, animales calcinados q no lograron escapar del fuego y miles de personas evacuadas d sus hogares #HuelvaArde

Estamos con vosotros Huelva, onubenses y con todos los efectivos q siguen luchando por controlar las pic.twitter.com/8Qhnndlt4k — (@_PatryTriano_) August 31, 2020

Me parece que poco se esta hablando de esto, y es que es lo de siempre, Huelva como si ni existiera para el resto del mundo.

ESTO ES LA SIERRA DE HUELVA. Ni Notre Damme ni Australia, HUELVA. #HuelvaArde pic.twitter.com/9oxcKR0PaH — Luna. (@DemonCheshire) August 30, 2020

Напомним, в марте в Испании произошел взрыв на химзаводе. Тогда погиб по меньшей мере один человек.

Кроме того, в декабре 2019 года в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от Барселоны произошел пожар на химзаводе. Тогда пострадали два человека.