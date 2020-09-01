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В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 3 тысяч человек

Испания, Вторник 01 сентября 2020 15:08
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 3 тысяч человек
Фото: пожар на юго-западе Испании (twitter.com/mavazquezb)
Автор: РБК-Украина

На юго-западе Испании произошли массовые лесные пожары. Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек.

Об этом сообщает RTVE.

Возгорание произошло еще 27 августа на юге Андалусии в 120 километрах к северо-западу от города Севилья. Пожар распространился на площади порядка 10 тысяч гектаров.

Власти не могут справиться с огнем, этому мешает сильный ветер.

По словам сотрудника Управления лесных пожаров Андалусии Хуана Санчеса, пока не известно, когда спасатели смогут справиться с огнем.

"Очень трудно сказать, когда лесной пожар будет под контролем. Природные условия не на нашей стороне", - отметил он.

На месте работают шестнадцать пожарных вертолетов и восемь самолетов, которые сбрасывают воду на пылающий лет, также на тушении пожара заняты более полтысячи спасателей.

На данный момент известно, что из 3150 человек, которые были эвакуированы почти 1500 человек смогли вернуться в свои дома.

Напомним, в марте в Испании произошел взрыв на химзаводе. Тогда погиб по меньшей мере один человек.

Кроме того, в декабре 2019 года в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от Барселоны произошел пожар на химзаводе. Тогда пострадали два человека.

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