В Испании количество жертв COVID-19 превысило 15 тысяч

В Испании от коронавируса умерли более 15 тысяч человек, количество случаев заражение превысило 150 тысяч. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанского Министерства здравоохранения.

Согласно официальным данным, за прошлые сутки умерли 683 человека, что демонстрирует снижение летальных случаев по сравнению с предыдущим днем - 757 жертв. Всего в стране подтверждено 15 388 смертельных случаев от коронавируса.

Также в Испании заявили о снижении количества новых заражений. Так, в четверг и среду было выявлено по 6180 новых заболеваний. Всего в стране инфицировались коронавирусом 152 446 человек.

При этом вылечились 52 165 пациентов, что составляет 34,2% от общего числа зарегистрированных заболеваний.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о достижении пика заболеваний коронавирусом в стране. По его словам, в ближайшее время Испания начнет постепенно смягчать карантинные меры.

Также о возможном смягчении ограничений в связи с коронаирусом сообщил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Такое заявление он сделал после того, как за прошлые сутки в стране излечились от коронавируса рекордное количество человек.