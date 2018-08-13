В Испании на фестивале обрушилась платформа с людьми, более 260 пострадавших

Часть людей упала с платформы прямо в море, их спасали водолазы

В испанском Виго на спортивно-музыкальном фестивале O Marisquino на набережной под давлением толпы обрушилась деревянная платформа, в результате чего пострадали 266 человек. Об этмо сообщает местное издание Faro de Vigo.

Сообщается, что во время обрушения на платформе находилось много людей. Ситуацию осложнило то, что на месте началась паника, которая привела к дополнительным травмам. На данный момент известно о не менее 266 пострадавших, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что часть людей упала с платформы прямо в море. На их спасение направили водолазов и экстренные группы. О погибших в результате инцидента данных нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в одной из больниц тайваньского Синьбэя произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 9 человек. По данным СМИ, возгорание произошло на седьмом этаже больницы.

Накануне также в порту бельгийского Антверпена произошел пожар на складе площадью 6 тыс. квадратных метров, на котором хранится сульфид никеля. В результате инцидента, в радиусе 1,8 км от зоны возгорания эвакуировали все суда и предприятия.