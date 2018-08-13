В Тайване жертвами пожара в больнице стали 9 человек

Еще 10 человек находятся в критическом состоянии

В одной из больниц тайваньского Синьбэя случился масштабный пожар. Об этом сообщает информационное агентство Тайваня.

В результате происшествия погибло минимум 9 человек.

По данным агентства, на седьмом этаже больницы произошло возгорание. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 человека, еще 16 были обнаружены внутри здания без признаков жизни. Им была оказана экстренная помощь. Десять из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро - в стабильном.

В ликвидации пожара принимали участие 79 единиц техники и 249 пожарных.

Причины пожара устанавливаются специалистами, которые работают на месте происшествия.

Напомним, в Днепре во время пожара погиб человек. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения, который находился в квартире.