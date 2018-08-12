Порт Антверпена эвакуировали в связи с пожаром на складе с химикатами

Спасатели предупреждают об опасности токсичного дыма для здоровья человека

В Бельгии эвакуировали порт Антверпена в связи с пожаром на складе с химикатами. Об этом говорится в сообщении на сайте городских властей.

Сообщается, что в порту Антверпена произошел пожар на складе площадью 6 тыс. квадратных метров, на котором хранится сульфид никеля. По данным властей, интенсивность возгорания была небольшой, однако происходило на значительной площади. На данный момент пожар локализован.

Также сообщается, что в результате инцидента, в радиусе 1,8 км от зоны возгорания эвакуировали все суда и предприятия, а судоходство и автомобильное движение в данном районе ограничили. По словам спасателей, токсичный дым, который образовался на месте пожара, представляет опасность для людей. Не исключается, что дым может распространиться на район Экерен, коммуны Капеллен и Стабрук. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии из-за наводнения эвакуировали два села. Причиной наводнения стало повышение уровня воды в реке Абашисцкали.

До этого на юге Франции сильные наводнения вынудили власти страны эвакуировать 1600 человек. В министерстве внутренних дел сообщили, что во Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнениях.