В Іспанії на фестивалі обрушилася платформа з людьми, більше 260 постраждалих

Частина людей впала з платформи прямо в море, їх рятували водолази

В іспанському Віго на спортивно-музичному фестивалі O Marisquino на набережній під тиском натовпу обвалилася дерев'яна платформа, в результаті чого постраждали 266 осіб. Про этмо повідомляє місцеве видання Faro de Vigo.

Повідомляється, що під час обвалення на платформі перебувало багато людей. Ситуацію ускладнило те, що на місці почалася паніка, яка призвела до додаткових травм. На даний момент відомо про не менш 266 постраждали, п'ять осіб знаходяться у важкому стані.

Також повідомляється, що частина людей впала з платформи прямо в море. На їх порятунок направили водолазів і екстрені групи. Про загиблих в результаті інциденту немає даних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в одній з лікарень тайванського Синьбея сталася масштабна пожежа. В результаті події загинули 9 осіб. За даними ЗМІ, загоряння сталося на сьомому поверсі лікарні.

Напередодні також в порту бельгійського Антверпена сталася пожежа на складі площею 6 тис. квадратних метрів, на якому зберігається сульфід нікелю. В результаті інциденту, в радіусі 1,8 км від зони пожежі евакуювали всі судна і підприємства.