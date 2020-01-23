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В Испании число погибших в результате шторма превысило 10

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 15:31
В Испании число погибших в результате шторма превысило 10
Фото: последствия шторма "Глория" (twitter.com/Dave_J_Bryant)

В результате стихии пострадали 78 человек

В результате шторма "Глория", который обрушился на Испанию, погибли по меньшей мере одиннадцать человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

По информации издания, спасатели продолжают поиск пропавших без вести людей. Всего в результате удара стихии, который сопровождался сильными порывами ветра, снегопадами и дождями, пострадали 78 человек.

Из-за шторма в четверг, 23 января, было приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке между Испанией и Францией.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата. Правительство в течение 100 дней направит в парламент свой законопроект о климате.

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