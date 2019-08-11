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В Испании автомобиль въехал в террасу бара, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 16:02
В Испании автомобиль въехал в террасу бара, есть пострадавшие
Фото (twitter.com/SERGirona/)

Автомобиль въехал в людей, которые сидели на террасе бара

В испанской Жироне по меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей, сидящих на террасе бара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Сообщается, что накануне вечером два автомобиля столкнулись на дороге, после чего водитель одного из них потерял управление, выехал на тротуар и сбил посетителей бара. В крови 18-летнего водителя не нашли следов алкоголя.

Большинство пострадавших получили травмы, не опасные для жизни, девять человек уже выписали из больницы. Пострадавшая четырехлетняя девочка остается в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция выясняет причины случившегося.

Напомним, на юго-западе Лондона автомобиль въехал в группу людей, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Также РБК-Украина писало, что в турецком Стамбуле пассажирский автобус врезался в пешеходов. Три человека получили травмы в результате происшествия.

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