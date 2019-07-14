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В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 06:57
В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей
Иллюстративное фото (Mike Carroccetto/Getty Image)

Пострадали по меньшей мере семь человек

На юго-западе Лондона автомобиль въехал в группу людей, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Daily Star.

Отмечается, что инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу. Известно, что инцидент не рассматривается как террористический акт.

Ранее сообщалось, что в Лондоне  экскурсионный катер с туристами в субботу 6 июня врезался в Вестминстерский мост. В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли. В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом. 

РБК-Украина писало, что в турецком Стамбуле пассажирский автобус врезался в пешеходов. Три человека получили травмы в результате происшествия.

 

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