В Іспанії автомобіль в'їхав у терасу бару, є постраждалі

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Автомобіль в'їхав у людей, які сиділи на терасі бару

В іспанській Жироні щонайменше десять людей постраждали в результаті наїзду автомобіля на людей, що сидять на терасі бару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Повідомляється, що напередодні ввечері два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару. У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.

Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя, дев'ять чоловік вже виписали з лікарні. Постраждала чотирирічна дівчинка залишається в лікарні у важкому стані. В даний час поліція з'ясовує причини події.

Нагадаємо, на південно-заході Лондона автомобіль в'їхав в групу людей, в результаті чого постраждали щонайменше семеро людей. Інцидент стався біля готелю в районі Баттерсі близько 23:15 за місцевим часом. На місце події виїхала поліція, три людини були затримані за підозрою в замаху на вбивство і ще четверо - за порушення громадського порядку.

Також РБК-Україна писало, що в турецькому Стамбулі пасажирський автобус врізався в пішоходів. Три людини отримали травми в результаті події.