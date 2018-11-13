В Испании с 2040 года запретят продажу авто на бензине, дизеле и гибриды

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А в 2050 году вступит в силу запрет о передвижении таких машин по испанским дорогам

Испания с 2040 года запретит продажу и постановку на учет новых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе, а также гибридные автомобили. Об этом мообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В кабинете министров страны решили таким образом отказаться от транспорта, который приводит к выбрасыванию в атмосферу углекислого газа. Также в 2050 году таким машинам запретят ездить по дорогам Испании. Однако, пока не уточняется, касается ли это только испанских автомобилей, или же запрет также затронет иностранцев.

Также с 2023 года во всех муниципалитетах страны с населением свыше 50 тыс. человек должны будут оборудовать специальные зоны для экологически чистого транспорта. Также на заправках будет предусмотрена обязательная установка пунктов зарядки электромобилей.

Отметим, аналогичные решения ранее приняли в Великобритании и Франции. Также переход на электромобили активно лоббируют власти Дании, Германии, Ирландии и Голландии - в этих странах запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей вступит в 2030 году.

Еще раньше - до 2025 года - запретят торговать неэкологичными машинами автодиллерам в Норвегии. А в Грузии намерены заменить 90% рынка авто на электромобили к 2028 году.

Напомним, недавно суд обязал еще два города Германии ограничить движение дизельных авто. В частности, Кельн и Бонн со следующего года обязали ввести масштабный запрет на использование дизельных автомобилей старых моделей.