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Испанец Соль успешно прошел медобследование в "Динамо"

Новости » Спорт    16.01.2019 - 17:01
Испанец Соль успешно прошел медобследование в "Динамо"
Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Киевляне вскоре представят новичка

Нападающий Фран Соль успешно прошел медосмотр в Киеве перед переходом в "Динамо". Об этом сообщает Football.ua.

Ожидается, что вечером испанец подпишет с "бело-синими" пятилетний контракт. Также отмечается, что 26-летний форвард станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов киевлян. Его нынешний клуб голландский "Виллем II" получит 3,5 млн евро, а сам игрок будет получать 1 млн евро за сезон.

В текущем сезоне Соль провел 17 матчей и отметился 13 забитыми мячами в чемпионате Нидерландов. Также на счету форварда 4 гола в 3 матчах Кубка Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" подпишет испанского форварда Фран Соля до конца текущей недели.

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