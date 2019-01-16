Испанец Соль успешно прошел медобследование в "Динамо"

Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Киевляне вскоре представят новичка

Нападающий Фран Соль успешно прошел медосмотр в Киеве перед переходом в "Динамо". Об этом сообщает Football.ua.

Ожидается, что вечером испанец подпишет с "бело-синими" пятилетний контракт. Также отмечается, что 26-летний форвард станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов киевлян. Его нынешний клуб голландский "Виллем II" получит 3,5 млн евро, а сам игрок будет получать 1 млн евро за сезон.

В текущем сезоне Соль провел 17 матчей и отметился 13 забитыми мячами в чемпионате Нидерландов. Также на счету форварда 4 гола в 3 матчах Кубка Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" подпишет испанского форварда Фран Соля до конца текущей недели.