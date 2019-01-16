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Іспанець Сіль успішно пройшов медобстеження в "Динамо"

Новини » Спорт    16.01.2019 - 17:01
Іспанець Сіль успішно пройшов медобстеження в "Динамо"
Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Кияни незабаром представлять новачка

Нападаючий Фран Соль успішно пройшов медогляд в Києві перед переходом в "Динамо". Про це повідомляє Football.ua.

Очікується, що ввечері іспанець підпише з "біло-синіми" п'ятирічний контракт. Також наголошується, що 26-річний форвард стане одним з найбільш високооплачуваних футболістів киян. Його нинішній клуб голландський "Віллем II" отримає 3,5 млн євро, а сам гравець буде отримувати 1 млн євро за сезон.

У поточному сезоні Соль провів 17 матчів і відзначився 13 забитими м'ячами в чемпіонаті Нідерландів. Також на рахунку форварда 4 голи в 3 матчах Кубка Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Динамо" підпише іспанського форварда Фран Соля до кінця поточного тижня.

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