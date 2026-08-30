"Існувала загроза від Ірану". Син Нетаньяху був евакуйований із США до Ізраїлю, - TJP

"Справді існувала серйозна загроза заподіяння шкоди Яїру Нетаньяху, і в світлі цього, після оцінки ситуації, було ухвалено рішення терміново евакуювати його разом з його командою безпеки назад до Ізраїлю", - йдеться у заяві Шин Бет.

Спочатку звіт про іранську загрозу було опубліковано у вівторок на сайті Newsmax. У доповіді йдеться, що у грудні ізраїльська розвідка виявила змову з метою вбивства Яїра у Флориді, після чого передала це попередження владі США.

Джерело зі США повідомило Newsmax, що згідно з оцінкою розвідки, іранські агенти вже знаходилися "на місці" в районі Майамі і навіть вели спостереження за місцем проживання та пересування Яїру.

Таким чином, Яїру, якого постійно супроводжує ізраїльська охорона, було наказано негайно залишити місце події. Як пише ЗМІ, він пішов, навіть не забравши з собою свої речі, і повернувся прямо до Ізраїлю, де мешкає зараз.

До речі, минулого тижня прем'єр-міністр в інтерв'ю 14-му каналу повідомив, що Іран намагався вчинити замах на одного з його синів, але він відмовився уточнити, чи мав на меті Яїр чи Авнер.

"Тут відбувається щось неймовірне. Іран поставив хрест на одному з моїх синів. Іран намагався вбити його - намагався вбити одного з моїх синів", - сказав Нетаньяху.