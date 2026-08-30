"Существовала угроза от Ирана". Сын Нетаньяху был эвакуирован из США в Израиль, - TJP

"Действительно существовала серьезная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было :: принято решение срочно эвакуировать его вместе с его командой безопасности обратно в Израиль", - говорится в заявлении Шин Бет.

Изначально отчет об иранской угрозе был опубликован во вторник на сайте Newsmax. В доклада говорится, что в декабре израильская разведка обнаружила заговор с целью убийства Яира во Флориде, после чего передала это предупреждение властям США.

Источник из США сообщил Newsmax, что согласно оценке разведки, иранские агенты уже находились "на месте" в районе Майами и даже вели наблюдение за местом жительства и передвижения Яира.

Таким образом Яиру, которого постоянно сопровождает израильская охрана, было приказано немедленно покинуть место происшествия. Как пишет СМИ, он ушел, даже не забрав с собой свои вещи, и вернулся прямо в Израиль, где проживает в настоящее время.

К слову, на прошлой неделе премьер-министр в интервью 14-му каналу сообщил, что Иран пытался совершить покушение на одного из его сыновей, но он отказался уточнить, был ли целью Яир или Авнер.

"Здесь происходит нечто невообразимое. Иран поставил крест на одном из моих сыновей. Иран пытался убить его - пытался убить одного из моих сыновей", - сказал Нетаньяху.