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В Ірані натякнули на потенційне вбивство сина Трампа: США відреагували

23:43 25.08.2026 Вт
2 хв
Що відомо про загрозу вбити Баррона Трампа?
aimg Едуард Ткач
В Ірані натякнули на потенційне вбивство сина Трампа: США відреагували Фото: Баррон Трамп (Getty Images)
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На телебаченні в Ірані показали відео де обговорювалася потенційна змова з метою вбивства молодшого сина президента США Дональда Трампа. Секретну службу вже поінформовано про цей відеозапис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Секретна служба США обізнана про відеозапис і розслідує все, що може бути сприйнято як загроза нашим підопічним. З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо питання щодо розвідувальної інформації щодо захисту", - заявив представник Секретної служби Нейт Херрінг в електронному листі.

Як пише Reuters, на іранському державному телебаченні був показ трихвилинних відеороликів. У ньому обговорювалася потенційна змова з метою вбивства 20-річного Баррона Трампа і стверджувалося, що за його діями ведеться стеження, а за вбивство призначено нагороду 10 млн доларів.

Агентство зазначає, що США та Іран продовжують використовувати ворожу риторику протягом майже шестимісячної війни, розпочатої США та Ізраїлем у лютому.

Раніше цього місяця Reuters писало, що США за останній рік отримали кілька попереджень від Ізраїлю про те, що Іран мав намір вбити Трампа, зокрема, перед секретною операцією з використанням літака Air Force One у Туреччині.

Сам президент США Дональд Трамп називав себе "номером один у списку цілей Ірану". До слова, Трамп після саміту НАТО в липні залишив Туреччину не на президентському, а на військовому літаку. Причому його таємно пересадили, і зробили це у фургоні з продуктами.

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