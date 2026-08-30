ua en ru
Нд, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

"Існувала загроза від Ірану". Син Нетаньяху був евакуйований із США до Ізраїлю, - TJP

04:34 30.08.2026 Нд
2 хв
Що відомо про загрозу?
aimg Едуард Ткач
"Існувала загроза від Ірану". Син Нетаньяху був евакуйований із США до Ізраїлю, - TJP Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У суботу 29 серпня служба безпеки аеропорту Шин Бет підтвердила, що з боку Ірану були погрози на адресу сина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху - Яїра. У зв'язку з цим його евакуювали з Флориди назад до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Справді існувала серйозна загроза заподіяння шкоди Яїру Нетаньяху, і в світлі цього, після оцінки ситуації, було ухвалено рішення терміново евакуювати його разом з його командою безпеки назад до Ізраїлю", - йдеться у заяві Шин Бет.

Спочатку звіт про іранську загрозу було опубліковано у вівторок на сайті Newsmax. У доповіді йдеться, що у грудні ізраїльська розвідка виявила змову з метою вбивства Яїра у Флориді, після чого передала це попередження владі США.

Джерело зі США повідомило Newsmax, що згідно з оцінкою розвідки, іранські агенти вже знаходилися "на місці" в районі Майамі і навіть вели спостереження за місцем проживання та пересування Яїру.

Таким чином, Яїру, якого постійно супроводжує ізраїльська охорона, було наказано негайно залишити місце події. Як пише ЗМІ, він пішов, навіть не забравши з собою свої речі, і повернувся прямо до Ізраїлю, де мешкає зараз.

До речі, минулого тижня прем'єр-міністр в інтерв'ю 14-му каналу повідомив, що Іран намагався вчинити замах на одного з його синів, але він відмовився уточнити, чи мав на меті Яїр чи Авнер.

"Тут відбувається щось неймовірне. Іран поставив хрест на одному з моїх синів. Іран намагався вбити його - намагався вбити одного з моїх синів", - сказав Нетаньяху.

Інші інциденти

Нагадаємо, тиждень тому на іранському телебаченні було показано відео, де обговорювалася потенційна змова з метою вбивства молодшого сина президента США Дональда Трампа – Баррона Трампа. Секретна служба США розпочала розслідування.

Також ми писали, що суд у Туреччині ухвалено рішення про видачу ордера на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
Новини
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні