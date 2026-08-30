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"Существовала угроза от Ирана". Сын Нетаньяху был эвакуирован из США в Израиль, - TJP

04:34 30.08.2026 Вс
2 мин
Что известно об угрозе?
aimg Эдуард Ткач
"Существовала угроза от Ирана". Сын Нетаньяху был эвакуирован из США в Израиль, - TJP Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
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В субботу 29 августа служба безопасности аэропорта Шин Бет подтвердила, что со стороны Ирана были угрозы в адрес сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Яира. В связи с этим его эвакуировали из Флориды обратно в Израиль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Действительно существовала серьезная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было :: принято решение срочно эвакуировать его вместе с его командой безопасности обратно в Израиль", - говорится в заявлении Шин Бет.

Изначально отчет об иранской угрозе был опубликован во вторник на сайте Newsmax. В доклада говорится, что в декабре израильская разведка обнаружила заговор с целью убийства Яира во Флориде, после чего передала это предупреждение властям США.

Источник из США сообщил Newsmax, что согласно оценке разведки, иранские агенты уже находились "на месте" в районе Майами и даже вели наблюдение за местом жительства и передвижения Яира.

Таким образом Яиру, которого постоянно сопровождает израильская охрана, было приказано немедленно покинуть место происшествия. Как пишет СМИ, он ушел, даже не забрав с собой свои вещи, и вернулся прямо в Израиль, где проживает в настоящее время.

К слову, на прошлой неделе премьер-министр в интервью 14-му каналу сообщил, что Иран пытался совершить покушение на одного из его сыновей, но он отказался уточнить, был ли целью Яир или Авнер.

"Здесь происходит нечто невообразимое. Иран поставил крест на одном из моих сыновей. Иран пытался убить его - пытался убить одного из моих сыновей", - сказал Нетаньяху.

Другие инциденты

Напомним, неделю назад на иранском телевидении было показано видео, где обсуждался потенциальный заговор с целью убийства младшего сына президента США Дональда Трампа - Баррона Трампа. Секретная служба США начала расследование.

Также мы писали, что суд в Турции принят решение о выдаче ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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