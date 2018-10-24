Исландия заинтересована в увеличении инвестиций в Украину

Фото: встреча замглавы комитета и посла Исландии (iportal.rada.gov.ua)

Украина и Исландия отметили значительный потенциал для углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества

Исландия заинтересована в расширении двусторонней торговли и инвестиций в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, 24 октября замглавы комитета ВР по иностранным делам Борис Тарасюк принял с визитом вежливости посла Республики Исландия в Украине Арни Тора Сигурдссона.

Замглавы комитета поздравил посла с началом дипломатической миссии и выразил благодарность исландской стороне за поддержку Украины в международных организациях, в частности ООН, а также за продолжение санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Во время встречи Сигурдссон отметил неуклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позиции официального Рейкьявика о непризнании аннексии Крыма.

"Стороны отметили наличие значительного потенциала для углубления двустороннего диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Посол Арни Тор Сигурдссон отметил заинтересованность исландской стороны в расширении двусторонней торговли и инвестиций в Украине и перспектив сотрудничества по вопросам энергоэффективности, в частности развитии геотермальной энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии и Исландии в Украине. Сообщалось, что послом Исландии в Украине стал Арни Тор Сигурдссон, в ходе беседы с которым Порошенко подчеркнул важность активизации торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Исландии об упрощении оформления виз.