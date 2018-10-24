Ісландія зацікавлена у збільшенні інвестицій в Україну

Фото: зустріч заступника голови комітету і посла Ісландії (iportal.rada.gov.ua)

Україна та Ісландія наголосили на значному потенціалі для поглиблення взаємовигідної економічної співпраці

Ісландія зацікавлена у розширенні двосторонньої торгівлі та інвестицій в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, 24 жовтня замголови комітету ВР у закордонних справах Борис Тарасюк прийняв з візитом ввічливості посла Республіки Ісландія в Україні Арні Тора Сігурдссона.

Замголови комітету привітав посла із початком дипломатичної місії та висловив вдячність ісландській стороні за підтримку України у міжнародних організаціях, зокрема ООН, а також за продовження санкційної політики ЄС у відношенні РФ.

Під час зустрічі Сігурдссон наголосив на неухильній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також позиції офіційного Рейк’явіку щодо невизнання анексії Криму.

"Сторони наголосили на наявності значного потенціалу для поглиблення двостороннього діалогу та взаємовигідної економічної співпраці. Посол Арні Тор Сігурдссон зауважив щодо зацікавленості ісландської сторони у розширенні двосторонньої торгівлі та інвестицій в Україну і перспектив співпраці з питань енергоефективності, зокрема розвитку геотермальної енергетики", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїлю, Катару, Бельгії та Ісландії в Україні. Повідомлялося, що послом Ісландії в Україні став Арні Тор Сігурдссон, у ході бесіди з яким Порошенко акцентував на важливості активізації торговельно-економічного співробітництва між країнами.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2014 році Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Ісландії про спрощення оформлення віз.