Ісландія виділила кошти на підтримку енергетики України

Загальний внесок Ісландії до Фонду підтримки енергетики України становить більше 5,6 млн євро (6.09 млн доларів).

Протягом 2023 - 2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків. Кошти були направлені на закупівлю обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Кожен внесок партнерів до Фонду підтримки енергетики України має надзвичайно важливе значення. За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців", - заявив голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко.