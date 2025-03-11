Исландия выделила средства на поддержку энергетики Украины

Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 млн евро (2.17 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерство энергетики Украины.
Общий вклад Исландии в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 5,6 млн евро (6.09 млн долларов).
В течение 2023 - 2024 годов Исландия осуществила четыре транша взносов. Средства были направлены на закупку оборудования для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
"Каждый вклад партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины имеет чрезвычайно важное значение. За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев", - заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Россия ведет целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с осени 2022-го, используя ракеты, дроны-камикадзе и не только. Это приводит к повреждениям электростанций, подстанций и линий электропередач, вызывая отключения света, тепла и воды в украинских городах. Недавно террористы совершили 17-ю комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз".
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