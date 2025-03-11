Исландия выделила средства на поддержку энергетики Украины

Общий вклад Исландии в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 5,6 млн евро (6.09 млн долларов).

В течение 2023 - 2024 годов Исландия осуществила четыре транша взносов. Средства были направлены на закупку оборудования для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Каждый вклад партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины имеет чрезвычайно важное значение. За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев", - заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.