Ісландія розгромила Азербайджан і очолила групу України у відборі ЧС-2026

Ісландія не залишила шансів супернику

У Рейк'явіку ісландці приймали 122-гу збірну світу Азербайджан, тоді як паралельно Україна зустрічалася в Польщі з Францією (0:2).

Перший тайм господарі завершили за мінімальної переваги - 1:0, але вже після перерви азербайджанці пропустили чотири голи.

Дубль оформив півзахисник німецького "Кельна" Ісак Йоганнессон (47, 56 хвилини), а лідер збірної Альберт Гудмундссон відзначився голом і асистом (66 хвилина). Інші голи забили Віктор Палссон (45+2 хв) та Крістіан Глінссон (73 хв).

Рекордний результат для Ісландії

Перемога 5:0 стала рекордною для Ісландії у кваліфікаційних матчах чемпіонатів світу. Раніше найрезультативнішим був матч відбору до ЧС-2018 проти Туреччини (3:0).

Ця перемога не лише підняла команду на перше місце в групі D, але й зміцнила позиції ісландців у рейтингу ФІФА.

Турнірна таблиця групи D після 1-го туру:

Ісландія - 3 очки, різниця голів 5:0

Франція - 3 очки, 2:0

Україна - 0 очок, 0:2

Азербайджан - 0 очок, 0:5

Ісландія випереджає Францію завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів, а збірна України опинилася на третьому місці після поразки від Франції.

Наступні матчі збірної України

Україна вже готується до наступного поєдинку - у вівторок, 9 вересня, команда зіграє проти Азербайджану в Баку. Цей матч стане шансом "синьо-жовтих" виправити невдалий старт.

З Ісландією Україна зустрінеться вперше у виїзному матчі третього туру 10 жовтня, що обіцяє стати ключовою грою у боротьбі за вихід на ЧС-2026.