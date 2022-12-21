Ісландія передала ЗСУ близько 12 тисяч одиниць зимового одягу

Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Його відправлять у бригади та шпиталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"З Ісландії в Україну надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців ЗСУ. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в Ісландії було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання, зокрема, шкарпеток і светрів із вовни для Збройних Сил України. До цього процесу безпосередньо додолучилося і керівництво країни.
У Генштабі повідомляють, що левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частину ж буде передано до військових шпиталів, пожежним і ремонтникам.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.
Також раніше ми писали, що Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні.
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