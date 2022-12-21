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Ісландія передала ЗСУ близько 12 тисяч одиниць зимового одягу

Фото: Ісландія передала ЗСУ близько 12 тисяч одиниць зимового одягу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Його відправлять у бригади та шпиталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З Ісландії в Україну надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців ЗСУ. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в Ісландії було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання, зокрема, шкарпеток і светрів із вовни для Збройних Сил України. До цього процесу безпосередньо додолучилося і керівництво країни.

У Генштабі повідомляють, що левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частину ж буде передано до військових шпиталів, пожежним і ремонтникам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

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