Ісландія передала ЗСУ близько 12 тисяч одиниць зимового одягу

"З Ісландії в Україну надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців ЗСУ. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в Ісландії було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання, зокрема, шкарпеток і светрів із вовни для Збройних Сил України. До цього процесу безпосередньо додолучилося і керівництво країни.

У Генштабі повідомляють, що левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частину ж буде передано до військових шпиталів, пожежним і ремонтникам.