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Исландия передала ВСУ около 12 тысяч единиц зимней одежды

Фото: Исландия передала ВСУ около 12 тысяч единиц зимней одежды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Его отправят в бригады и госпитали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Из Исландии в Украину поступила помощь - около 12 тысяч единиц разнообразной зимней одежды для военнослужащих ВСУ. Это носки, подштанники и свитера из мериносовой шерсти, головные уборы, зимние перчатки, обуви и верхняя одежда", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в Исландии был организован общенациональный марафон по вязанию, в частности, носков и свитеров из шерсти для Вооруженных Сил Украины. К этому процессу непосредственно присоединилось и руководство страны.

В Генштабе сообщают, что львиная доля одежды уйдет в две боевые бригады. Часть же будет передана в военные госпиталы, пожарным и ремонтникам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Литва планирует обеспечить зимней одеждой почти 25 тысяч украинских военных. На это потратят более 2 миллионов евро.

Также мы писали, что Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине.

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