Исландия передала ВСУ около 12 тысяч единиц зимней одежды

"Из Исландии в Украину поступила помощь - около 12 тысяч единиц разнообразной зимней одежды для военнослужащих ВСУ. Это носки, подштанники и свитера из мериносовой шерсти, головные уборы, зимние перчатки, обуви и верхняя одежда", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в Исландии был организован общенациональный марафон по вязанию, в частности, носков и свитеров из шерсти для Вооруженных Сил Украины. К этому процессу непосредственно присоединилось и руководство страны.

В Генштабе сообщают, что львиная доля одежды уйдет в две боевые бригады. Часть же будет передана в военные госпиталы, пожарным и ремонтникам.