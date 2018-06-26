Исландия - Хорватия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Сборная Исландии сыграет с Хорватией в матче третьего тура группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "шашечных".

26 июня 21:00

Ростов-на-Дону, стадион "Ростов Арена"

Прямая трансляция противостояния Исландия - Хорватия в Украине будет доступна на телеканале НТН. Также встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ" и Беларусь 2.

Напомним, сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана и вышла из группы со 2 места. Действующие чемпионы Европы в 1/8 финала сыграют с Уругваем.