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Исландия - Хорватия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 14:06
Фото: Исландия - Хорватия (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Исландия - Хорватия (twitter.com/HNS_CFF)

Где и когда начнется поединок группы D ЧМ-2018

Сборная Исландии сыграет с Хорватией в матче третьего тура группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "шашечных".

26 июня 21:00
Ростов-на-Дону, стадион "Ростов Арена"

 

Прямая трансляция противостояния Исландия - Хорватия в Украине будет доступна на телеканале НТН. Также встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ" и Беларусь 2.

Напомним, сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана и вышла из группы со 2 места. Действующие чемпионы Европы в 1/8 финала сыграют с Уругваем.

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Теги публикации: Исландия, ЧМ-2018, Хорватия, онлайн-трансляция, онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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