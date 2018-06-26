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Ісландія - Хорватія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 14:06
Фото: Ісландія - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Ісландія - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)

Де і коли почнеться поєдинок групи D ЧС-2018

Збірна Ісландії зіграє з Хорватією в матчі третього туру групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "шашкових".

26 червня 21:00
Ростов-на-Дону, стадіон "Ростов Арена"

 

Пряма трансляція протистояння Ісландія - Хорватія в Україні буде доступна на телеканалі НТН. Також зустріч в прямому ефірі покаже "Матч ТВ" і Білорусь 2.

Нагадаємо, збірна Португалії зіграла внічию з командою Ірану і вийшла з групи з 2 місця. Діючі чемпіони Європи в 1/8 фіналу зіграють з Уругваєм.

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Теги публікації: Исландия, ЧМ-2018, Хорватия, онлайн-трансляция, онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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