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ЧМ-2018: Сборная Португалии упустила победу над Ираном

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    25.06.2018 - 23:12

Действующие чемпионы Европы вышла из группы со 2 места на Уругвай

Сборная Португалии сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Португальцы вышли вперед 45 минуте благодаря голу Куарежмы. У Ирана на третьей компенсированной минуте второго тайма точным ударом с 11-метровой отметки отличился форвард Карим Ансарифард.

Азиаты имели шанс вырвать победу, но Тареми в добавленное время не попал по воротам из выгодной позиции. 

Сборная Португалии стала второй в группе и вышла в 1/8 финала на Уругвай.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Иран, Португалия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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