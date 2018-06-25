ЧМ-2018: Сборная Португалии упустила победу над Ираном

Действующие чемпионы Европы вышла из группы со 2 места на Уругвай

Сборная Португалии сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Португальцы вышли вперед 45 минуте благодаря голу Куарежмы. У Ирана на третьей компенсированной минуте второго тайма точным ударом с 11-метровой отметки отличился форвард Карим Ансарифард.

Азиаты имели шанс вырвать победу, но Тареми в добавленное время не попал по воротам из выгодной позиции.

Сборная Португалии стала второй в группе и вышла в 1/8 финала на Уругвай.