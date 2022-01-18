UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Исключительно для оборонительных целей. Украина получила противотанковое оружие от Британии

Автор: Сергей Пышкин

В Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко, помощь от Британии укрепляет войска нашей страны и усиливает оборонные способности.

"И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно с оборонительной целью, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений любых действий, которые смогут привести к эскалации", - отметил Петренко.

Фото: Украина получила противотанковое оружие от Британии (mil.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия направила в Украину военно-транспортные самолеты С-17.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВеликобритания