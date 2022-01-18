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Виключно для оборонних цілей. Україна отримала протитанкову зброю від Британії

Автор: Сергій Пишкін

До України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка, допомога від Британії зміцнює війська нашої країни та посилює оборонні спроможності.

"І я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації", - відзначив Петренко.

Фото: Україна отримала протитанкову зброю від Британії (mil.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія направила до України військово-транспортні літаки С-17.

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