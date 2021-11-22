Исключительно "господин президент": Лукашенко рассказал, как его называет Меркель

"Что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", - отметил Лукашенко.

Он также уточнил, что его якобы не волнует, считают ли его легитимным белорусским лидером на Западе.

"Господин президент в Беларуси - он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ", - отметил Лукашенко.