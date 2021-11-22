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Виключно "пан президент": Лукашенко розповів, як його називає Меркель

Автор: Юлія Бойко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розкрив нові подробиці переговорів з німецьким канцлером Ангелою Меркель. За його словами, вона зверталася до нього виключно як до президента Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

"Що стосується, як вона до мене зверталася, я, звичайно, можу вам це сказати, вас це не влаштує. Візьміть стенограму у німців і подивіться, як до мене зверталася. Виключно "пан президент". А я до неї звертався "пані канцлер", - зазначив Лукашенко.

Він також уточнив, що його нібито не хвилює, чи вважають його легітимним білоруським лідером на Заході.

"Пан президент у Білорусі - він же пан Лукашенко. Послухайте, Мені наплювати на те, що в Євросоюзі ви думаєте про президента Білорусі. Мене обирав не Євросоюз. Ви мене не визнаєте чверть століття. Мене обирає білоруський народ", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що переговори канцлера Меркель з Лукашенком щодо міграційної кризи були передчасними, оскільки Захід не визнає його президентом.

Україна теж не вважає його легітимним президентом Білорусі.

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Олександр ЛукашенкоАнгела Меркель