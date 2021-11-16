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Переговоры Меркель и Лукашенко были однозначно преждевременны, - посол Польши в ЕС

Новина українською →
Польша, Вторник 16 ноября 2021 14:58
Переговоры Меркель и Лукашенко были однозначно преждевременны, - посол Польши в ЕС Фото: посол Польши в ЕС Анжей Садос считает, что переговоры Меркель и Лукашенко были преждевременные (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Посол Польши в ЕС Анджей Садос считает, что переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко были преждевременными. Это был первый контакт западного лидера с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые были признаны сфальсифицированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

Польша, хотя и называет эти переговоры определенно преждевременными, не считает, что они противоречат недавним решениям ЕС о санкциях против белорусского режима. К такой договоренности пришли министры иностранных дел 27 стран. Они приняли решение о продлении санкций против Беларуси.

Напомним, Меркель и Лукашенко в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский говорил, что открытой войны с Беларусью не будет. По его словам, Александр Лукашенко не готов применять оружие.

Также президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.

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