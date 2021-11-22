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Исключительно "господин президент": Лукашенко рассказал, как его называет Меркель

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Минск, Понедельник 22 ноября 2021 16:41
Исключительно "господин президент": Лукашенко рассказал, как его называет Меркель Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко раскрыл новые подробности переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель. По его словам, она обращалась к нем исключительно как к президенту Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC.

"Что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", - отметил Лукашенко.

Он также уточнил, что его якобы не волнует, считают ли его легитимным белорусским лидером на Западе.

"Господин президент в Беларуси - он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее в Польше заявили, что переговоры канцлера Меркель с Лукашенко по миграционному кризису были преждевременными, поскольку Запад не признает его президентом.

Украина тоже не считает его легитимным президентом Беларуси.

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