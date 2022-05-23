Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин

временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),
мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,
многодетный отец или отец одиночка,
мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, проходящую военную службу,
работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о служебной командировке или предоставлении отпуска),
лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины (выезд на лечение).
Напомним, с 24 февраля в Украине действует военное положение, веденное из-за полномасштабного вторжения России. На период действия данного правового режима допускаются ограничения конституционных прав граждан, в частности и на свободу передвижения и выезд за границу.