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Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В Украине введен запрет для мужчин на выезд за пределы страны. Эти ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения.

Подробнее о том, кто может выехать из Украины, несмотря на запрет - в материале РБК-Украина ниже.

Кто может выехать за границу

За границу могут выехать следующие категории граждан:

  • непригодные к военной службе по состоянию здоровья со снятнием с военного учета,
  • постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в ​​паспорте),
  • соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии подтверждающих документов),
  • члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины,
  • лица с инвалидностью, независимо от группы (с соответствующими документами),
  • сопровождение лиц с инвалидностью, детей-сирот,
  • забронированные на период мобилизации и военное время,
  • временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),
  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,
  • многодетный отец или отец одиночка,
  • мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, проходящую военную службу,
  • работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о служебной командировке или предоставлении отпуска),
  • лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины (выезд на лечение).

Напомним, с 24 февраля в Украине действует военное положение, веденное из-за полномасштабного вторжения России. На период действия данного правового режима допускаются ограничения конституционных прав граждан, в частности и на свободу передвижения и выезд за границу.

Как известно, военное положение в Украине будет действовать до 23 августа 2022 года. Однако, это не окончательный срок, в дальнейшем он может быть продлен или же отменен преждевременно.

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