Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва

При проведении мобилизации в Украине предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.

Подробнее о том, кто и как может оформить бронь от призыва - в материале РБК-Украина ниже.

Бронирование военнообязанных: что это

Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти и других государственных органах,

в органах местного самоуправления,

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.

Как получить бронь

Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.

Фото: пример бланка для подачи на бронь

Сколько длится отсрочка

Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.

Аннулирование отсрочки

Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае: