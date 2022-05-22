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Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 20:19
Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

При проведении мобилизации в Украине предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.

Подробнее о том, кто и как может оформить бронь от призыва - в материале РБК-Украина ниже.

Бронирование военнообязанных: что это

Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

  • в органах государственной власти и других государственных органах,
  • в органах местного самоуправления,
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.

Как получить бронь

Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.

Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва

Фото: пример бланка для подачи на бронь

Сколько длится отсрочка

Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.

Аннулирование отсрочки

Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае:

  • истечения срока действия,
  • выполнения или отмены задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения,
  • ликвидации предприятия,
  • увольнения военнообязанного с предприятия.

Напомним, в Украине до 23 августа будет продолжаться всеобщая мобилизация. Соответствующую инициативу президента сегодня поддержал парламент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минэкономики анонсировали онлайн-подачу заявлений на отсрочку от службы. На данный момент отсрочку от мобилизации получили 520 тысяч человек.

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