Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва
При проведении мобилизации в Украине предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.
Подробнее о том, кто и как может оформить бронь от призыва - в материале РБК-Украина ниже.
Бронирование военнообязанных: что это
Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.
Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:
- в органах государственной власти и других государственных органах,
- в органах местного самоуправления,
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.
Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.
Как получить бронь
Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.
Фото: пример бланка для подачи на бронь
Сколько длится отсрочка
Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.
Аннулирование отсрочки
Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае:
- истечения срока действия,
- выполнения или отмены задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения,
- ликвидации предприятия,
- увольнения военнообязанного с предприятия.
Напомним, в Украине до 23 августа будет продолжаться всеобщая мобилизация. Соответствующую инициативу президента сегодня поддержал парламент.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минэкономики анонсировали онлайн-подачу заявлений на отсрочку от службы. На данный момент отсрочку от мобилизации получили 520 тысяч человек.