Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків

тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я строком до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії),
чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років,
багатодітний батько або батько одинак,
чоловіки, які мають неповнолітню дитину та дружину, що проходить військову службу,
працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, СБУ, прикордонники, правоохоронці (за наявності документів про службове відрядження або надання відпустки),
особи зі складу сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ проти України (виїзд на лікування).
Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє воєнний стан, ведений через повномасштабне вторгнення Росії. На період дії даного правового режиму допускаються обмеження конституційних прав громадян, зокрема і на свободу пересування і виїзд за кордон.