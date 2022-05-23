Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків

В Україні введено заборону для чоловіків на виїзд за межі країни. Ці обмеження стосуються всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, але є й винятки.

Детальніше про те, хто може виїхати з України, незважаючи на заборону - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє воєнний стан, ведений через повномасштабне вторгнення Росії. На період дії даного правового режиму допускаються обмеження конституційних прав громадян, зокрема і на свободу пересування і виїзд за кордон.

Як відомо, воєнний стан в Україні діятиме до 23 серпня 2022 року. Однак, це не остаточний термін, надалі він може бути продовжений або ж скасований передчасно.