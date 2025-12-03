"Іскандер-М" вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено багатоповерхівки, серед поранених 3-річна дитина

За повідомленням чиновника ввечері 3 грудня у Кривому Розі сталося влучання балістичної ракети, попередньо типу Іскандер-М, в адміністративну будівлю міста. За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, розташованих поруч із місцем події.

Відомо, що для координації рятувальних та відновлювальних робіт штаб управління розгорнули у школі, що знаходиться навпроти будівлі, яка зазнала ураження.

Також Вілкул уточнив, що пожежу, яка виникла внаслідок удару, вдалося ліквідувати, загрози поширення вогню більше немає.

Попередньо поранена одна жінка, її стан не важкий.

На місці працюють усі екстрені служби - рятувальники, медики та представники місцевої влади. Вони продовжують оглядати прилеглі будівлі, щоб оцінити масштаби руйнувань та забезпечити безпеку мешканців.

Місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки, залишатися в укриттях, а також уважно слідкувати за офіційними повідомленнями щодо ситуації у місті.

Оновлення на 19:04

Нові дані повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами чиновника, вже троє людей отримали поранення.

Серед постраждалих - 3-річна дівчинка, яка отримала незначні травми і лікуватиметься амбулаторно. Також амбулаторно отримує допомогу 28-річна жінка, стан якої оцінюють як легкий. 87-річна мешканка міста була госпіталізована з пораненнями середньої тяжкості.