Искали четыре дня. В Тернопольской области обнаружили тела двух пропавших подростков

Полицейские Тернопольской области обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних. Они рыбачили на Днестре и пропали 10 июня.

Об этом сообщает областная полиция.

Несчастный случай произошел в ночь с четверга, 10, на пятницу, 11 июня. Об исчезновении двух молодых человек вблизи села Устечко родственники сообщили полиции.

К 16-летнему местному жителю приехал в гости товарищ из соседнего села. Они ночью отправились рыбачить и домой не вернулись.

К поискам пропавших привлекались правоохранители, военнослужащие Нацгвардии, КОРД, роты полиции особого назначения и спасатели.

Погодные условия значительно усложнили поиски.

В воскресенье, 13 июня по течению реки удалось обнаружить тело одного из погибших, а утром 14 июня водолазы извлекли из воды другого погибшего.

Следователи внесли данные в ЕРДР согласно статье 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Окончательную причину смерти установят эксперты.