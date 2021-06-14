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Искали четыре дня. В Тернопольской области обнаружили тела двух пропавших подростков

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Тернополь, Понедельник 14 июня 2021 23:05
Искали четыре дня. В Тернопольской области обнаружили тела двух пропавших подростков Фото: несчастный случай произошел в ночь с четверга, 10, на пятницу, 11 июня(tp.npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Полицейские Тернопольской области обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних. Они рыбачили на Днестре и пропали 10 июня.

Об этом сообщает областная полиция.

Несчастный случай произошел в ночь с четверга, 10, на пятницу, 11 июня. Об исчезновении двух молодых человек вблизи села Устечко родственники сообщили полиции.

К 16-летнему местному жителю приехал в гости товарищ из соседнего села. Они ночью отправились рыбачить и домой не вернулись.

К поискам пропавших привлекались правоохранители, военнослужащие Нацгвардии, КОРД, роты полиции особого назначения и спасатели.

Погодные условия значительно усложнили поиски.

В воскресенье, 13 июня по течению реки удалось обнаружить тело одного из погибших, а утром 14 июня водолазы извлекли из воды другого погибшего.

Следователи внесли данные в ЕРДР согласно статье 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Окончательную причину смерти установят эксперты.

Ранее в Покрове 8-летний мальчик был обнаружен мертвым в коллекторе спустя почти неделю после пропажи. При этом родители обратились к правоохранителям только спустя 4 дня (6 июня) после исчезновения сына (2 июня). Теперь полиция отрабатывает все версии трагедии, разыскивает свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция уже полтора года ищет пропавшую девочку.

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