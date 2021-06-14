ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шукали чотири дні. У Тернопільській області виявили тіла двох зниклих підлітків

Новость на русском →
Тернопіль, Понеділок 14 червня 2021 23:05
Шукали чотири дні. У Тернопільській області виявили тіла двох зниклих підлітків Фото: нещасний випадок стався в ніч з четверга, 10, на п'ятницю, 11 червня(tp.npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Поліцейські Тернопільської області виявили тіла двох зниклих неповнолітніх. Вони рибалили на Дністрі і зникли 10 червня.

Про це повідомляє обласна поліція.

Нещасний випадок стався в ніч з четверга, 10, на п'ятницю, 11 червня. Про зникнення двох молодиків поблизу села Устечко родичі повідомили поліції.

До 16-річного місцевого жителя приїхав у гості товариш із сусіднього села. Вони вночі вирушили рибалити і додому не повернулися.

До пошуків зниклих залучалися правоохоронці, військовослужбовці Нацгвардії, КОРД, роти поліції особливого призначення та рятувальники.

Погодні умови значно ускладнили пошуки.

У неділю, 13 червня за течією річки вдалося виявити тіло одного із загиблих, а вранці 14 червня водолази витягли з води іншого загиблого.

Слідчі внесли дані до ЄРДР згідно зі статтею 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Остаточну причину смерті встановлять експерти.

Раніше в Покрові 8-річний хлопчик був виявлений мертвим у колекторі через майже тиждень після пропажі. При цьому батьки звернулися до правоохоронців тільки через 4 дні (6 червня) після зникнення сина (2 червня). Тепер поліція відпрацьовує всі версії трагедії, розшукує свідків.

Раніше повідомлялося, що в Києві поліція вже півтора року шукає зниклу дівчинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події погибли пропали
NEWS
Ми продовжимо курс на реформи для вступу в НАТО, - Зеленський
Ми продовжимо курс на реформи для вступу в НАТО, - Зеленський
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків