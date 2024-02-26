Ішов під американським прапором. Хусити знову атакували танкер в Аденській затоці

Для удару по судну використовувалась протикорабельна ракета. Центральне командування США повідомило, що есмінець USS Mason збив одну протикорабельну балістичну ракету, запущену до Аденської затоки з районів, контрольованих хуситами в Ємені, яка, ймовірно, була націлена на танкер.

Наголошується, що ні USS Mason, ні Torm Thor не постраждали, а збита ракета впала на деякій відстані від нафтового танкера та корабля ВМС США.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group увечері 26 січня. Удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від міста Аден. На борту судна виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що танкер перевозив російські нафтопродукти для виробництва бензину та пластмас. Сировина була завантажена на судно у Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС та США на експорт російських нафтопродуктів.

Вдруге хусити завдали ракетного удару по танкеру з російською нафтою 12 січня. Повідомляється, що запуск ракети було здійснено за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден. Зазначається, що судно було вибрано як мету для удару, ймовірно, на підставі застарілої загальнодоступної інформації. Раніше танкер був у володінні однієї з британських компаній.

Також повідомлялося, що 17 лютого бойовики атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії.