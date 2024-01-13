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Хусити атакували ракетою танкер з російською нафтою в Червоному морі

Субота 13 січня 2024 00:51
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Хусити атакували ракетою танкер з російською нафтою в Червоному морі Фото: хусіти атакували ракетою танкер із російською нафтою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хусіти завдали ракетного удару по танкеру, який перевозив російську нафту, біля берегів Ємену. Повідомляється, що запуск ракети було здійснено за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Організації морських торгових операцій Сполученого Королівства зазначають, що було зафіксовано приземлення ракети у воду на відстані 400-500 метрів від танкера, за нею прямували три невеликі судна. Повідомляється, що внаслідок ракетної атаки постраждалих та пошкоджень не було.

Зазначається, що це вже другий танкер із російською нафтою, який став об'єктом нападу хуситів.

Зазначається, що судно було вибрано як мету для удару, ймовірно, на підставі застарілої загальнодоступної інформації. Раніше танкер був у володінні однієї з британських компаній.

Атаки на цивільні судна у Червоному морі

Хусіти, які контролюють більшу частину території Ємену, з 19 листопада активізували удари безпілотників та різних типів ракет по комерційних судах у Червоному морі, що нібито є протестом проти військових операцій Ізраїлю у Секторі Газа.

США та Британія минулої ночі завдали ударів з повітря та з моря по військових об'єктах хуситів у Ємені. Удари завдавалися по місцях зберігання безпілотників та крилатих ракет хуситів, радарів, а також їх навчальних центрів.

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НАФТА Йемен ракетный удар
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