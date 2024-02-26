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Шел под американским флагом. Хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе

Фото: хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе (twitter.com/TheCradleMedia)
Автор: Константин Широкун

Йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе нефтяной танкер Torm Thor, который шел под американским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для удара по судну использовалась противокорабельная ракета. Центральное командование США сообщило, что эсминец USS Mason сбил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную в Аденский залив из районов, контролируемых хуситами в Йемене, которая, вероятно, была нацелена на танкер.

Отмечается, что ни USS Mason, ни Torm Thor не пострадали, а сбитая ракета упала на некотором расстоянии от нефтяного танкера и корабля ВМС США.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы обстреляли ракетами танкер Marlin Luanda компании Trafigura Group вечером 26 января. Удар произошел примерно в 55 милях к юго-востоку от города Аден. На борту судна возник пожар.

Позже стало известно, что танкер перевозил российские нефтепродукты для производства бензина и пластмасс. Сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

Второй раз хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нефтью 12 января. Сообщается, что запуск ракеты был совершен в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Отмечается, что судно было выбрано в качестве цели для удара, вероятно, на основании устаревшей общедоступной информации. Ранее танкер находился во владении одной из британских компаний.

Также сообщалось, что 17 февраля боевики атаковали ракетой в Красном море танкер под панамским флагом, который перевозил сырую нефть в Индию.

 

 

 

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