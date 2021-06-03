Ищут третьи сутки. ГПСУ до сих пор не выяснила, где пропавший в Одессе офицер

В Одессе третьи сутки ищут пропавшего офицера Государственной пограничной службы Алексея Черткова . Сейчас местонахождение начальника штаба Одесского отряда морской охраны неизвестно.

Об этом РБК-Украина рассказали в Региональном управлении Морской охраны ГПСУ.

"Ситуация крайне нестандартная. Никакие версии в интересах следствия не разглашаются", - отметили в региональном управлении.

Как отметили в пограничной службе, ситуация, которая сложилась с исчезновением офицера, является чрезвычайно нестандартной.

Напомним, 1 июня стало известно, что в Одессе пропал офицер ГПСУ Алексей Чертков. Пограничник вышел утром из дома, но на работу не явился. После этого его объявили в розыск.

Как писало РБК-Украина, к поискам Черткова привлекли подразделения ГПСУ, Службы безопасности Украины, а также полицию. Вчера правоохранители возбудили по факту исчезновения офицера уголовное дело.

Добавим, в начале мая в Одесской области во время несения службы погиб пограничник.