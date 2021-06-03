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Шукають третю добу. ДПСУ досі не з'ясувала, де зниклий в Одесі офіцер

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі третю добу шукають зниклого офіцера Державної прикордонної служби Олексія Черткова. Наразі місцезнаходження начальника штабу Одеського загону Морської охорони невідоме.

Про це РБК-Україна розповіли в Регіональному управлінні Морської охорони ДПСУ.

Як зазначили в прикордонній службі, ситуація, яка склалася зі зникненням офіцера, є надзвичайно нестандартною.

"Ситуація надзвичайно нестандартна. Жодні версії в інтересах слідства не розголошуються", - наголосили в регіональному управлінні.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що в Одесі зник офіцер ДПСУ Олексій Чертков. Прикордонник вийшов вранці з дому, але на роботу не з'явився. Після цього його оголосили в розшук.

Як писало РБК-Україна, до пошуків Черткова залучили підрозділи ДПСУ, Служби безпеки України, а також поліцію. Вчора правоохоронці порушили за фактом зникнення офіцера кримінальну справу.

Додамо, на початку травня в Одеській області під час несення служби загинув прикордонник.

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