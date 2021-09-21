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Ищем решения по Донбассу и Крыму: Зеленский рассказал, чего ждет от Генассамблеи ООН

Новина українською →
США, Вторник 21 сентября 2021 05:30
Ищем решения по Донбассу и Крыму: Зеленский рассказал, чего ждет от Генассамблеи ООН Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Генеральная ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест относительно оккупации Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам Зеленского, Украина ищет решения по Донбассу и Крыму и 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов.

"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.

"У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что ООН признала "Крымскую платформу", что очень важно для Украины.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", - сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский почтил память погибших 11 сентября.

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ООН Владимир Зеленский Донбасс Крым Соединенные Штаты Америки
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