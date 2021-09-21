Ищем решения по Донбассу и Крыму: Зеленский рассказал, чего ждет от Генассамблеи ООН
Генеральная ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест относительно оккупации Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".
По словам Зеленского, Украина ищет решения по Донбассу и Крыму и 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов.
"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.
"У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - отметил Зеленский.
Он также отметил, что ООН признала "Крымскую платформу", что очень важно для Украины.
"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", - сказал Зеленский.
Напомним, что президент Украины находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной в США.
Ранее сообщалось, что Зеленский почтил память погибших 11 сентября.